Vous ne pouvez pas le rater, tant il est visible à quelques centaines de mètres à la ronde. Il, c’est le Tdicount de Karim Tajer qui se dote d’un espace physique.

En effet, le plus grand magasin indépendant d’électroménager (TV, Hifi, informatique, bureautique, etc.) à Tunis (hors grandes surfaces) a ouvert ses portes le 10 avril 2021 dans la zone de La Charguia 1.

Tout pour satisfaire le client

Et M. Tajer et ses équipes n’ont pas fait les choses à moitié. Sur une superficie qui couvre 357 m² d’espace de vente, il s’agit d’un showroom multimarques disposant d’une très large gamme de produits. Au total, plus de 10 000 articles sont proposés à des prix exceptionnels et dans un environnement convivial où le parcours du visiteur a été savamment étudié pour le rendre agréable et aisé.

Des bornes tactiles ont été réparties dans le magasin afin que les clients puissent commander en toute tranquillité le produit de leur choix et ensuite pouvoir le récupérer en caisse.

Ce n’est pas tout, car le store comprend aussi une surface de livraison (pour les objets volumineux tels que les réfrigérateurs ou les machines à laver) et une seconde dédiée à l’après-vente.

Karim Tajer, directeur général de la start up Tdiscount, tout en rapplant que son entreprise s’est spécialisée, depuis des années, dans la vente en ligne avec son site tdiscount.tn, déclare que désormais « nous élargissons, à travers cette ouverture physique, nos activités pour permettre à nos clients de venir découvrir nos produits de visu ».

Avec un certain nombre de particularités pour ce premier showroom : il est doté d’un espace entièrement dédié aux produits de la célèbre marque égyptienne Tornado dont elle est le représentant exclusif en Tunisie.

Un symbole !

D’ailleurs, Ibrahim El Araby, président du groupe éponyme et qui possède notamment la marque Tornado, a fait le déplacement à Tunis à partir du Caire pour prendre part à la cérémonie d’inauguration, son seulement en sa qualité de partenaire stratégique mais aussi en tant que président de l’Union générale des chambres commerciales d’Egypte (l’équivalent de l’UTICA en Tunisie). Tout un symbole !

Dans son allocution, El Araby s’est félicité du partenariat avec Tdiscount et a apporté son soutien au projet. Du reste, voici ce qu’il a déclaré : « j’ai tenu à faire le déplacement à Tunis afin de soutenir mes amis et partenaires et les encourager dans leur démarche en les assurant de toute notre collaboration pour faire connaître l’excellence des produits Tornado en Tunisie et qu’ils puissent désormais profiter à tous les foyers ».

A noter que le groupe El Araby est, entre autres, le plus grand producteur de produits électroménagers au Moyen-Orient et compte au total 40 000 employés dans 16 branches d’activités différentes.

Au-delà de la vente de Tornado…

Le partenariat avec la partie tunisienne ne se limite pas à la seule commercialisation des produits de la marque Tornado, mais stipule également un montage local de plusieurs produits, à commencer par une unité dédiée aux téléviseurs basée à Bir M’Chargua, projet en phase d’extension pour la prochaine période.

La production est destiné à la fois au marché tunisien mais aussi à l’export vers les marchés de proximité en parfaite complémentarité avec le partenaire égyptien. En tout cas, l’ambition est de faire de la Tunisie un hub pour la distribution des produits Tornado au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et en Europe.

Le client est toujours gagnant

Sur le plan concret, le showroom est officiellement ouvert ce lundi 12 avril 2021, à zone de La Charguia. Et Anis Namsi, directeur général associé, d’expliquer le but de cette ouverture en ce 12 avril 2021 : « une large gamme de nouveaux produits correspondant aux besoins du mois Saint de Ramadan seront disponibles pour équiper notamment les cuisines, toujours au meilleur prix sous le slogan qui accompagne Tdiscount, à savoir que “le client est toujours gagnant“ ».