Une séance de travail a été tenue mardi, au siège du gouvernorat de Kébili, pour faire le suivi de l’avancement de la campagne agricole et des préparatifs pour le démarrage de la saison de la cueillette des dattes et des campagnes de promotion du produit au double niveau national et international.

Dans une déclaration à l’Agence TAP en marge de la séance, le gouverneur Kébili, Mohamed Tayeb Khlifi a fait l’annonce d’une journée de promotion médiatique qui sera menée en concomitance avec le coup d’envoi de la saison de la cueillette des dattes, prévue le 17 octobre courant.

Les participants à cette session ont dans ce sens élaboré un certain nombre de propositions visant à promouvoir la production des dattes et en améliorer le volet de distribution.

A cet égard, le président de l’Union régionale des agriculteurs, Taoufik Toumi a appelé à la nécessité de prospecter de nouveaux marchés pour l’exportation des dattes tunisiennes, produit phare actuellement présent dans 86 pays, en vue de contourner la concurrence à laquelle se retrouve exposée ” Deglet El Nour ” sur les marchés traditionnels.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à Kébili, Abdallah Mkachri a mis l’accent sur l’importance des industries manufacturières de la filière des dattes, telles que la production du café, sucre et sirops issus des dattes, moyennant des revenus substantiels en devises.

Dans ce même contexte, Khlifi a fait savoir qu’en vue d’appuyer la distribution des dattes, des points de vente du producteur au consommateur seront installés dans les grandes surfaces au niveau de plusieurs régions du pays.