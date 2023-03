Magasin Général, la plus ancienne enseigne de grande distribution en Tunisie, a tenu une communication financière pour présenter son plan de relance 2023-2026, qui vise à devenir l’enseigne préférée des Tunisiens. Le directeur général, M. Fahd Chaouch, a souligné que le plan de restructuration et de transformation mis en place pour la période 2017-2020 a été impacté par la pandémie de Covid-19. Les années de crise ont toutefois permis d’acquérir de l’expérience pour perfectionner le modèle d’entreprise de Magasin Général.

Le plan de relance quadriennal repose sur quatre axes principaux : la reconstruction de l’offre préférée des Tunisiens, l’amélioration de l’expérience client, la digitalisation et la modernisation du parc. Pour mener à bien ce plan, la société prévoit un investissement de 114 millions DT, dont 52 millions d’injection de cash en 2023, par le biais d’une augmentation de capital approuvée par l’Assemblée Générale Extraordinaire. Cette augmentation sera effectuée par l’émission de 5 218 750 actions nouvelles à souscrire en numéraires à raison de 5 actions nouvelles pour 11 anciennes.

Le plan d’investissement comprend 82 millions de DT pour l’expansion et le remodelage des magasins et dépôts, 16 millions de DT pour la supply-chain, les équipements et l’IT, 11 millions de DT pour les projets d’innovation et 5 millions DT pour l’efficacité énergétique. L’Assemblée générale extraordinaire a délégué au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois et pour en fixer les modalités.

Magasin Général a su faire preuve de résilience et de régénération depuis sa création, et ce plan de relance témoigne de sa capacité à se réinventer pour faire face aux défis actuels. Les années de crise ont permis de perfectionner son modèle d’entreprise et de trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins de ses clients. Avec cet investissement important, Magasin Général se donne les moyens de réaliser ses ambitions et de devenir l’enseigne préférée des Tunisiens.