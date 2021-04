Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a souligné, mercredi 7 avril 2021, que son gouvernement entend garantir les conditions nécessaires à la réussite du plan de sauvetage économique qui a été lancé en mars 2021, en partenariat avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), à Beit El Hikma à Carthage.

“Le plan de relance ne doit en aucun cas prendre du retard”, a insisté le chef du gouvernement, lors d’une cérémonie de signature d’un accord conjoint avec l’UTICA sur la création de commissions mixtes de réformes économiques, tenue à La Kasbah, précisant que le gouvernement s’accordera avec les partenaires sociaux sur plusieurs axes de ce plan avant de le présenter aux bailleurs de fonds internationaux.

Ces axes, a-t-il dit, s’articuleront notamment autour de l’amélioration de l’investissement, le sauvetage des entreprises publiques et la promotion de l’initiative privée.

Les deux premières réunions autour du lancement du plan de réforme économique du gouvernement visant à faire face aux défis économiques et sociaux, se sont tenues le 17 mars et le 2 avril dernier, à Beit El Hekma, en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, du président de l’UTICA, Samir Majoul, et du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, ainsi que de plusieurs acteurs économiques.

Ces réunions avaient pour objectif de mettre en place un plan de sauvetage économique consensuel, entre toutes les parties prenantes qui sera par la suite présenté aux bailleurs de fonds internationaux.