Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie a annoncé, mardi, la nomination de Ridha Chalghoum, en tant que directeur général de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG).

Ridha Chalghoum qui vient d’être nommé, directeur général de la CPG, qui avait occupé le poste de ministre des finances de 2010 à 2011 et de 2017 à 2020, est né en 1962 à Gafsa. Il est titulaire d’un diplôme d’études supérieures, spécialité financement du développement et d’une maitrise en sciences économiques.

Chalghoum avait occupé auparavant le poste de président du Conseil du marché financier(CMF), avant d’assumer différentes fonctions dont celles de chef de cabinet du ministre des finances et de directeur général des avantages fiscaux et financiers et directeur de l’épargne et des finances au sein du même département. En septembre 2006, Chalgoum était membre de conseil économique et social.