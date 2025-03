Les membres de la commission des secteurs productifs du Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont évoqué, mercredi, les défis logistiques liés au transport du phosphate vers les unités de transformation et d’exportation.

Lors de cette séance, les participants ont discuté de l’efficacité opérationnelle aux différentes étapes de la production et du transport du phosphate, ainsi que des moyens d’en améliorer la gouvernance et optimiser les coûts.

Supervisée par Imed Derbali, président du Conseil des régions et des gouvernorats, cette réunion a connu la participation de Abdelkader Amaydi, PDG de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), et de Najah Cherif, directrice générale des mines au ministère de l’Industrie.

Amaydi et Cherif ont présenté les plans de développement de la production de phosphate, ainsi que la stratégie de la société jusqu’en 2030. Ils ont également exposé la vision de l’État en matière de gouvernance de la production de phosphate, ainsi que les programmes de réforme et de modernisation du secteur.

Les débats ont porté sur les stratégies visant à rendre le secteur plus durable, l’utilisation de techniques de production modernes à faible coût et à impact environnemental réduit, ainsi que sur le développement de partenariats et d’investissements dans le secteur.

Les participants ont également abordé les difficultés liées au transport, aux défis environnementaux, ainsi que les problématiques sociales, les contrats, la transparence des recrutements et le rôle social de la CPG.