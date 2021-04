Concours national de photo “Laisse parler tes yeux”: Illustrer et défendre les droits de l’Homme en Tunisie

Un concours national de photo pour les jeunes amateurs de photographie en Tunisie intitulé “Laisse parler tes yeux” est lancé par le Projet conjoint Union Européenne/Conseil de l’Europe, le Projet d’Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie (PAII-T) en partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT) et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).

Ce concours, dont le thème est “Illustrer et défendre les droits de l’Homme en Tunisie”, est destiné aux jeunes tunisiens (18-30 ans). Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé au 9 mai 2021. La participation au concours est gratuite. Les détails de participation via un formulaire en ligne sont disponibles sur ce site web : www.coe.int/fr/web/tunis/concours-photo-paii-t

Ce concours invite les jeunes tunisien·ne·s à illustrer et défendre les droits de l’Homme, par l’intermédiaire de la photographie. Les jeunes pourront représenter les acquis, les défis à relever et les perspectives d’avenir des droits de l’Homme en Tunisie. “Laisse parler tes yeux” consiste à raconter le quotidien et la place des droits fondamentaux dans notre vie, montrer la manière dont on perçoit les droits de l’Homme en Tunisie et à imaginer et partager la vision de chacun et chacun quant à l’avenir.

Les participant·e·s pourront gagner les prix suivants :

Les 4 premier·e·s lauréat·e·s seront invité·e·s à participer à des visites en Europe (Espagne et France) à l’occasion de formations portant sur le thème des droits de l’Homme, organisées par le Conseil de l’Europe au cours du second semestre 2021. L’intégralité des frais de visa, de voyage (ticket d’avion aller-retour) et de séjour seront pris en charge.

Les 15 meilleures photos seront exposées à l’Institut français de Tunisie. Les lauréat·e·s seront invité·e·s au vernissage de l’exposition qui se tiendra dans le cadre de la conférence ” Les instances indépendantes au service des citoyens : renforcement des droits de l’Homme en Tunisie ” du programme PAII-T les 25-26 mai 2021 et recevront un tirage encadré de leur œuvre.

Il est à noter que les prix pourront être reportés, modifiés ou adaptés, en fonction des mesures sanitaires Covid-19 qui seront éventuellement en vigueur au cours des prochains mois.