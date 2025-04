Le vernissage de l’exposition « DACCOURDOU. Aspects et formes de la présence culturelle italienne en Tunisie. Un récit photographique polysémique » a eu lieu, vendredi soir, au Musée National du Bardo, à Tunis, en présence d’un grand nombre d’invités italiens, notamment les artistes participants et des spécialistes dans le patrimoine archéologique.

L’exposition DACCOURDOU s’installe à la salle du Petit Palais au Musée du Bardo, durant trois mois, du 25 avril au 25 juillet 2025. Elle présente les œuvres de quatre photographes, Claudio Gobbi, Tommaso Fiscaletti, Giovanna Silva et Souad Mani, qui explorent les différents aspects de la présence culturelle italienne en Tunisie.

Organisée par l’Institut Culturel Italien de Tunis (IIC), en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Ambassade d’Italie en Tunisie, l’exposition est soutenue par la Direction générale de la Créativité Contemporaine (DGCC) du ministère italien de la Culture.

Elle est inaugurée après deux journées d’études “60 ans de coopération archéologique tuniso-italienne : bilan et perspectives” tenues les 23 et 24 avril, au Musée du Bardo, et marquant le soixantième anniversaire de la première mission archéologique conjointe entre la Tunisie et l’Italie avec la participation d’une pléiade de chercheurs tunisiens et italiens.

Dans une brève intervention au vernissage de l’exposition, le Directeur Général de l’INP, Tarek Baccouche, a qualifié ces journées de « réussies », ajoutant que cette exposition magnifique, a permis aux artistes de chercher dans l’histoire de ces terres et de confronter le vécu ».

Pour sa part, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a souligné que la thématique de l’exposition s’inscrit dans le même esprit des deux journées d’échange scientifique sur nos 14 missions archéologiques conjointes, indiquant un chiffre impressionnant ».

Le titre DACCOURDOU (signifiant d’accord), est un mot qui nous unit et nous rassemble », a déclaré M. Prunas.

Cette exposition est “un parcours en images de cette relation très étroite entre nos deux pays, vieille de deux siècles, avec une présence italienne très forte en Tunisie, a-t-il ajouté, indiquant des liens bilatéraux qui trouvent leurs racines dans l’histoire millénaire « entre Rome et Carthage ».

L’exposition DACCOURDOU « illustre cette présence et cette intégration des italiens en Tunisie qui a toujours été un pays multiculturel, accueillant et tolérant », conclu le diplomate.

Présentant l’exposition, Fabio Ruggirello, Directeur de l’ICC, a évoqué la portée de l’intitulé DACCOURDOU « très utilisé en dialecte tunisien, en tant que mot emblématique de cette proximité culturelle. C’est aussi « le mot idéal pour définir une exposition qui a l’ambition de raconter un sujet aussi vaste qu’est la présence culturelle italienne en Tunisie ».

« Lorsque la proximité entre deux cultures, touche le niveau de la langue du peuple, est un signe important de la profondeur des relations entre les deux cultures, a-t-ilestimé

Fabio Ruggirello a déclaré que les quatre photographes Claudio Gobbi, Tommaso Fiscaletti, Giovanna Silva et Souad Mani ont été choisis par Filippo Maggia, l’un des plus éminents experts italiens de la photographie contemporaine pur réinterpréter ce dialogue culturel.

Claudio Gobbi a engagé un dialogue avec la beauté intemporelle du patrimoine archéologique tunisien. Souad Mani revisite les mémoires de la présence italienne en Tunisie, en particulier dans la ville de Sousse.

Le regard de Giovanna Silva redécouvre l’influence italienne sur l’architecture de la ville de Tunis. La lumière de Tommaso Fiscaletti dessine les portraits des personnes qui, par leur profession, incarnent quotidiennement cette osmose culturelle entre les deux rives de la Méditerranée ».