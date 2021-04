Le prix Goncourt choix de la Tunisie 2020 dans sa sixième édition a été remporté hier soir par l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal pour son roman “Les impatientes” (éditions Emmanuelle Collas, août 2020).

Le roman primé parmi les quatre finalistes pour l’édition 2020 du Goncourt choix de la Tunisie raconte le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux sœurs de 17 ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième, Safira, est la première épouse d’Alhadji Issa et elle se méfie de l’arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman sur la dureté de la condition féminine.

Née en 1975 sur les pourtours de Maroua, dans le septentrion camerounais, Djaïli Amadou Amal est une écrivaine et militante féministe connue pour ses ouvrages traitant des violences et des discriminations dont sont victimes les femmes du continent africain.

Lauréate du Prix Orange du livre en Afrique (POLA) en 2019 pour son livre “Munyal, les larmes de la patience” (Proximité, 2017), ouvrage publié dans une nouvelle version en 2020 par les éditions Emmanuelle Collas sous le titre “Les impatientes” et remportant le prix Goncourt des lycéens 2020.

La cérémonie de remise du prix clôturée hier à l’Institut français de Tunisie (IFT) par un concert de Noor et Selim Arjoun a été marquée notamment par la présence de Youssef Ben Brahim chef de cabinet du ministère des affaires culturelles, de Sophie Renaud, directrice de l’IFT et Didier Decoin, président de l’Académie Goncourt.

Pour cette sixième édition (organisée en présentiel et diffusée en ligne sur la page FB de l’IFT) présidée par Sami Mokaddem, finaliste du Prix Orange du livre en Afrique (POLA) 2021 et lauréat du Prix spécial du Jury du Comar d’Or 2020 pour son troisième ouvrage “Le secret des Barcides”, ce sont 300 élèves des établissements scolaires des 24 gouvernorats qui y ont pris part en livrant des prestations orales . Chaque élève juré représentant son gouvernorat et portant les couleurs de sa région a défendu son choix à travers une critique littéraire de 3 minutes présentée à l’oral.

Les quatre finalistes pour le prix Goncourt choix de la Tunisie 2020 sont Camille de Toledo (France) pour son roman ” Thésée, sa vie nouvelle”, Maël Renouard pour son roman” L’historiographe du royaume”, Hervé Le Tellier (France) pour son roman “L’anomalie” et Djaïli Amadou Amal pour son roman “Les impatientes”

Il existe 14 Choix Goncourt à l’étranger couvrant un pays ou une région, organisés par l’Institut français et ses pôles dans les pays concernés. Depuis 2015, à l’occasion de la visite inaugurale de Bernard Pivot à l’Institut français de Tunisie, le prix littéraire “Choix Goncourt de la Tunisie” est devenu un événement incontournable en Tunisie encourageant la lecture, la circulation de la littérature francophone contemporaine et des auteurs en Tunisie. Il décerne le prix du meilleur roman français choisi parmi la troisième sélection effectuée en octobre par un jury tunisien composé majoritairement de lycéens.

Le prix de la cinquième édition en 2019 a été remporté par Jean-Paul Dubois, pour son roman “Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon”.