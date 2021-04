L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a appelé dimanche, dans un communiqué, tous les ingénieurs des entreprises et des établissements publics, à entamer une grève non présentielle ouverte, à partir de demain lundi 5 avril 2021, en s’abstenant de se rendre sur les lieux de travail et en arrêtant toute activité pour le personnel travaillant à distance.

L’OIT a également, appelé les ingénieurs de la fonction publique à porter des brassards rouges, pour soutenir leurs collègues dans les entreprises et les établissements publics, soulignant que la grève ouverte répond aux conditions légales et que l’OIT s’est engagé à défendre ses adhérents par tous les moyens légitimes.

L’OIT a indiqué que pendant la période de la grève ouverte, une marche de protestation sera organisée lundi 5 avril 2021, à partir du siège de l’OIT, vers l’avenue de la Liberté, ainsi que deux rassemblements de protestation qui auront lieu les 6 et 7 avril 2021, au siège de l’OIT, en plus d’un mouvement de protestation à observer jeudi 8 avril 2021, à la place du Gouvernement à la Kasbah, avec la participation de toutes les parties.