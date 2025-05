Un nouveau parcours d’études spécialisé en Ingénierie logicielle automobile vient d’être lancé par le Groupe Dräxlmaier, groupe allemand opérant dans le monde entier dans le segment de l’automobile, en collaboration avec GIZ Tunisie, l’École nationale d’ingénieurs de Sousse et l’Institut de Technologies de Deggendorf.

D’après le Groupe Dräxlmaier, ce cursus élaboré dans le cadre du projet « Automotive competences transforming into opportunities of new jobs » (Action) vise à doter les futurs ingénieurs des compétences nécessaires pour relever les défis actuels et futurs de l’industrie automobile.

25 étudiants lauréats du concours national d’accès aux écoles d’ingénieurs, auront, ainsi, la chance de suivre ce programme, à partir de septembre 2025. Ils bénéficieront d’un enseignement de premier ordre et acquerront des compétences avancées, faisant d’eux des professionnels très recherchés dans l’industrie automobile.

Le projet ACTION est une collaboration entre Dräxlmaier Group Tunisie et GIZ Tunisie qui se concentre sur la formation des jeunes tunisiens dans l’industrie avancée pour promouvoir la création d’emplois décents et de qualité en Tunisie. Il est implémenté dans le cadre du programme “develoPPP”, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et implémenté par la GIZ Tunisie.