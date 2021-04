Le cinéma tunisien affiche sa présence dans la compétition officielle du festival du film arabe de Malmo dans sa 11ème édition par quatre longs-métrages en l’occurrence “L’Homme qui a vendu sa peau” de Kaouther Ben Hania, “La fuite” de Ghazi Zoghbani, “Le disqualifié” de Hamza Ouni ainsi que du court métrage “Hayet” de Mirvet Medini Kammoun.

La 11ème édition du festival du film arabe de Malmo qui se tient du 6 au 11 avril comporte dans sa programmation 40 films dont 15 longs métrages et 25 films courts en provenance de 11 différents pays arabes avec des productions communes de 7 pays européens.

Le jury de la compétition des longs-métrages réunit la cinéaste palestinienne Najoua Najjar, l’actrice et réalisatrice saoudienne Fatma Benoui, la chercheuse cinématographique Leila Chradi, la journaliste libanaise Raya Abi Rached ainsi que le scénariste égyptien Tamer Habib.

Le Festival du film arabe de Malmo (MAFF) est le principal et le plus grand festival de films consacré au cinéma arabe en dehors du monde arabe. Le festival a lieu depuis 2011 et offre depuis une plate-forme pour le cinéma arabe en Europe. Le point de départ du festival était de créer une plate-forme et un lieu de rencontre pour le cinéma arabe à Malmo, en Suède et en Europe. Le festival a été fondé par le directeur général et directeur créatif du festival, Mouhamad Keblawi. Il a commencé comme une initiative populaire et a depuis connu un développement considérable, et est maintenant le plus grand festival du film dans le sud de la Suède.

La première édition du festival a clairement montré qu’il y avait une forte demande de cinéma arabe contemporain parmi le public, et les deux années suivantes ont jeté les bases du festival. Le MAFF a reçu une grande attention, à la fois en Suède et au niveau international. La gamme de films et le nombre d’invités internationaux ont augmenté, ainsi que les collaborations avec des organisations externes.

La 11ème édition du festival comprend à la fois des activités en ligne, via la nouvelle plateforme de streaming MAFF Play, et un nombre limité d’activités physiques organisées conformément aux recommandations sanitaires des autorités suédoises.