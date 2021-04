Les Journées commerciales de l’artisanat se tiendront du 5 au 10 avril 2021, à la Galerie de l’information à l’Avenue Habib Bourguiba (Tunis), a indiqué l’Office national de l’artisanat, organisateur de cette manifestation.

La tenue des journées commerciales de l’artisanat coïncide avec le retour progressif des différentes activités économiques du pays et la reprise des manifestations et des Expositions.

“Des artisans, exposeront leurs produits et créations dans plusieurs spécialités (broderie, corail, accessoires et bijoux en argent et ambre, habits traditionnels, produits en bois de palmier, la pâtisserie traditionnelle..) et ce du 5 au 10 avril 2021, a précisé l’ONA dans un communiqué publié vendredi, à Tunis.

Cette initiative, s’inscrit dans le cadre d’un programme d’exposition s’étalant sur toute l’année dans cette galerie, qui se situe en plein centre ville de Tunis.

Son objectif est d’aider les exposants dans toutes les régions, notamment, après la crise du Covid 19, à vendre leurs produits et à nouer des contacts avec les circuits de distribution. L’exposition sera ouverte tous les jours de 10h du matin à 19h heures du soir.