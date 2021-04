Les zones humides tunisiennes ont accueilli cet hiver plus de 500 000 oiseaux d’eau hivernants, selon le recensement effectué par l’Association les amis des oiseaux (AAO), pour l’année 2021.

Plus de 535 mille oiseaux d’eau hivernants migrateurs et sédentaires ont hiverné dans les zones humides tunisiennes, révèle le recensement de cette année réalisé du 1er au 31 janvier 2021, et qui a concerné 103 sites naturels.

Depuis 2003, l’AAO effectue en collaboration avec la direction générale des forêts, le recensement des oiseaux hivernants dans le cadre d’un programme scientifique annuel de suivi.

Sabkhet Essijoumi, considérée comme le lieu de prédilection de ces espèces, a accueilli cette année, près de 126 mille oiseaux, suivie par Sabkhet Ariana (89 565) et celle de Kélibia (37 530).

Hausse du nombre d’oiseaux d’eau

Le nombre d’oiseaux d’eau qui arrivent en Tunisie, a augmenté au cours des dernières années , alors que les espèces ont enregistré une nette régression.

Sabkhet Soliman (sud-ouest du Cap bon), occupe la première place, puisqu’elle attire 45 espèces d’oiseaux, suivie par Sabkhet Djerba (39 espèces) , puis les salines de Thyna (38 espèces).

S’agissant des espèces, le Canard Souchet occupe la première place avec près de 138 mille oiseaux migrateurs présents en Tunisie, suivi du Flamant rose (100617 oiseaux) et du Goéland Leucophée.

Présents partout, les oiseaux sont de précieux indicateurs de l’état de la biodiversité, des véritables baromètres des changements environnementaux, souligne l’AAO, rappelant la Tunisie est une terre d’accueil pour des millions d’oiseaux migrateurs et sédentaires parmi lesquels plusieurs espèces sont menacées et en déclin.