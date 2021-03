La date limite de dépôt des candidatures pour la 4ème édition du Concours National de l’Innovation ” Tunisie 20-21 ” a été reportée au 11 avril 2021, a annoncé l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Peuvent participer à ce concours six profils de candidats, à savoir des entreprises industrielles et prestataires de services connexes à l’industrie, des établissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de recherche (publics ou privés), des startups, dont le projet porte sur la création/développement d’un produit/procédé innovant; des associations de professionnels (clusters, groupements d’industriels constitués sous forme d’association…) ; des structures d’appui à l’innovation et au transfert de technologie (des centres techniques sectoriels, des technopoles…); et des innovateurs indépendants travaillant sur un projet innovant.

Pour rappel, ce concours, qui sera placé cette année sous le signe ” 100% digital “, est organisé par l’APII, en partenariat avec l’Union Tunisienne de l‘Industrie, du Commerce et de l‘Artisanat (UTICA), l’agence de coopération allemande GIZ, et le projet innov’i, financé par l’Union Européenne. Son objectif est d’encourager l’innovation, ainsi que de favoriser l’émergence de jeunes talents porteurs d’idées innovantes et l’accompagnement des projets innovants à même de parvenir à la concrétisation effective de leurs idées.