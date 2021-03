Le ministère de la santé a reçu vendredi des aides sous forme d’équipements et matériels de santé, d’une valeur de 13 millions d’euros de la part de l’Union européenne dans le cadre du programme “Essaha Aziza”.

Ces aides consistent notamment en 193 ambulances 4 fois et ambulances de type A, en faveur de 995 établissements sanitaires publics répartis dans 13 gouvernorats.

La flotte de transport médical comprend également 88 véhicules multidisciplinaires et 13 voitures 4 fois 4 pour le transport du personnel médical et de surveillance médicales des centres de santé de bases situés dans les régions éloignées.

A cette occasion, le ministre de la santé Faouzi Mehdi a indiqué que ces équipements visent à consolider les services hospitaliers de première ligne en infrastructures et équipements dans les 13 régions concernées par le programme Essaha Aziza, ainsi que les professionnels de santé chargés de la vaccination anti Covid-19.

De son coté l’ambassadeur de l’UE en Tunisie Marcus Cornaro a affirmé que le coût global du programme Essaha Aziza est estimé à 20 millions 500 Euros, ajoutant que l’UE a décidé d’ajouter au budget de ce programme une enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros à partir de l’année 2022 et d’offrir aux régions prioritaires des services de soins relatifs à la santé de la mère et de l’enfant, la médecine préventive et des aides pour la vaccination anti-Covid-19.