Les services de contrôle économique du ministère du Commerce et du Développement des exportations ont émis 200 pénalités administratives en janvier et février 2021.

Les agents du contrôle économique ont effectué, au cours au cours des deux premiers de cette année, 60 mille visites de contrôle qui ont permis de relever 7177 infractions économiques.

Les pénalités ont été réparties, selon des données que l’agence TAP a obtenues auprès de la Direction de la concurrence et de la recherche économique, entre 70 pénalités interdisant l’approvisionnement en produits subventionnés et 59 autres consistant en la réduction du quota de réception de produits subventionnés, en plus de 17 pénalités relatives au changement de catégories de boulangeries, 54 fermetures et de retrait des autorisations.

Les infractions ont également eu trait aux dépassements concernant les prix et le monopole, soit l’équivalent de 1560, la transparence et l’intégrité des transactions (4944), outre la relève de 192 pénalités relatives à la subvention et 349 autres infractions.

Au plan sectoriel, 2975 infractions ont été relevées en matière de produits agricoles et halieutiques frais,1490 autres s’agissant des produits agroalimentaires, 693 pour ce qui est des boulangeries, des restaurants et des cafés, outre 2019 infractions dans les divers produits industriels.

Les saisies les plus importantes ont consisté en 203 tonnes de dérivés de céréales subventionnées,14 tonnes de sucre subventionné, 54 mille litres d’huile végétale subventionnée et 3144 litres de divers produis alimentaires.

Par ailleurs, il a également été procédé à la saisie de 376 tonnes de produits fourragers, 88 tonnes d’engrais ainsi que des produits agricoles frais, à savoir 126 tonnes de légumes et de fruits et deux tonnes de viandes, de volailles et de poissons ainsi que 31 mille œufs.

Les autres produits industriels saisis sont constitués de 31352 paquets de cigarettes, 6361 unités de produits de soins et 20057 divers autres produits.