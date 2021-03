La liste définitive des martyrs et blessés de la révolution a été publiée vendredi 19 mars au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) après un retard de plus de 5 années depuis sa publication par le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La liste des martyrs et blessés de la révolution (17 décembre 2010-14 janvier 2011), comporte les noms de 129 martyrs et 634 blessés.

Une copie de la liste des martyrs et blessés de la révolution ainsi que le rapport national des droits de l’Homme 2016-2019 ont été remis, mardi dernier, au chef au gouvernement par le président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Taoufik Bouderbala.

L’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes avait annoncé, le 13 janvier dernier, que le chef du gouvernement a ordonné la publication de la liste des martyrs et blessés de la révolution, élaborée le 14 janvier 2021 par la commission des martyrs et blessés de la révolution relevant du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La publication de la liste définitive au JORT était fixée pour le 20 mars 2021.

Le 8 octobre 2019, le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales avait publié la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution sur son site électronique.