Durant deux journées entières, les 24 et 25 mars prochain, auront lieu à l’Institut français de Tunisie (IFT), des rencontres et des tables-rondes autour de deux thématiques ayant pour point commun l’Afrique : ” Le cinéma au féminin ” et ” Les cinémas d’Afrique “.

Ces échanges se dérouleront dans le cadre du Mobile Film Festival Africa, festival qui encourage et accompagne les talentueux réalisatrices et réalisateurs, et qui est dédié cette année au continent africain. Conservant le même format unique des 16 autres éditions précédentes, à savoir, 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film, une sélection officielle de 51 films de 23 pays est présentée en ligne au public depuis le 17 février 2021.

Une cérémonie de remise des Prix, incluant la projection des films, se fera également à l’Institut français de Tunisie, en présence de nombreuses personnalités du cinéma africain.

Le jury remettra les prix le jeudi 25 mars à l’occasion d’une cérémonie physique, et par conséquent exceptionnelle, en ces temps de confinement à l’Institut Français de Tunis.

Le Mobile Film Festival a 16 ans et toujours le même format unique : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Au cours des 5 dernières années, 5130 films de 172 pays soumis, 115 millions de vues en ligne et 280.000 € de bourses d’aide à la production distribuées. C’est la première édition du Mobile Film Festival Africa, qui répond toujours aux mêmes règles 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film, et qui était exclusivement ouvert aux réalisatrices et réalisateurs résidents sur le continent.

L’enthousiasme était présent dès l’appel à films et c’est poursuivi tout au long de la phase de festival en ligne avec une couverture média à l’international (BBC, TV5 Monde, RFI, France 24, Deutsch Welle,…) et sur le continent (Vox Africa, Africa News, First, Misk Radio, Africa Radio,…). De plus, de nombreux partenariats sont actuellement signés avec des plateformes SVOD du continent afin que les films bénéficient de la plus large diffusion, en particulier Star Times a choisi de diffuser l’ensemble des 51 films en Afrique et dans le monde sur son offre OTT.

Le MOBILE FILM FESTIVAL AFRICA a mis en place des bourses d’aide à la production d’un montant total de 18.500 €, qui récompensent le meilleur film (10.000 €), le meilleur film francophone (2.500 € soutenu par TV5 Monde), le meilleur documentaire (2.000 € soutenu par Yebo!), la meilleure bande originale (2.500 € soutenu par la SACEM) et enfin la meilleure réalisatrice (1.500 € soutenu par le Festival Tazama).

Un jury de professionnels reconnus du cinéma et de la culture composé de Blick Bassy, musicien camerounais ; Hilda Dokubo, actrice nigériane ; Obi Emelonye, réalisateur nigérian ; Joël Karekezi, réalisateur rwandais et Ismahane Lahmar, réalisatrice et scénariste tunisienne, a désigné les lauréats de la première édition du Mobile Film Festival AFRICA.

Les débats autour du Mobile Film Festival Africa se dérouleront pendant ces deux jours: ” Cinéma au féminin ” (24 mars 2021 à partir de 10h) Parmi les intervenantes déjà confirmées, Chiraz Latiri (ex-Ministre de la Culture et ex-Présidente du CNCI), Ismahane Lahmar, Sarra Ben Hassen (productrice) et Hilda Dokubo. Cette journée se conclura par la projection des 60 films de la dernière édition internationale du Mobile Film Festival qui s’est conclu en décembre 2020 et dont le thème était “Women’s Empowerment” en partenariat avec les Nations Unies.

Cette édition a déjà atteint 35,5 millions de vues. Le deuxième débat porte sur le thème ” Cinémas d’Afrique ” (25 mars 2021 à partir de 10h). Cette journée s’articulera autour de différents regards croisés : au Rwanda avec Joël Karekezi, au Nigeria avec Obi Emelonye ainsi qu’au Cameroun avec Blick Bassy.

Le festival sera une occasion pour présenter des opportunités de financement et d’accompagnement pour les créateurs africains dont le programme Sentoo créé par Chiraz Latiri. Le programme prévoit une rencontre autour de Rami Jarboui (réalisateur et lauréat du Grand Prix International du Mobile Film Festival 2017) et de réalisateurs tunisiens sélectionnés pour cette première édition Africa.

le Mobile film festival Africa est un événement officiel de la Saison Africa 2020 organisée en ce moment en France et qui a pour ambition de mettre en valeur l’innovation africaine dans les arts, les sciences, les technologies, l’entrepreneuriat et l’économie.