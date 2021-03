La Présidente du Centre des Jeunes Dirigeants, Mouna Chaïeb a souligné, mercredi, la nécessité de prendre des mesures urgentes pour sauver l’économie, à travers un consensus entre toutes les parties prenantes et loin des tractations politiques.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’occasion de la tenue de la première réunion à Beit El Hikma s’inscrivant dans le cadre du lancement du plan de réforme économique du gouvernement visant à faire face aux défis économiques et sociaux, elle a ajouté que ” cette rencontre est un premier pas pour rétablir la confiance entre les acteurs économiques et politiques et élaborer un plan de relance économique “.

La responsable a aussi, appelé à en finir avec les promesses non tenues, à s’armer d’une véritable volonté de surmonter les différends politiques actuels et à prendre des décisions concertées pour sauver l’économie nationale.

Et de commenter ” ce ne sera pas facile vu la situation actuelle, mais nous avons commencé, à travers cette première rencontre, à rapprocher les points de vue et nous espérons que les issues de ce dialogue puissent être une base solide pour sortir de la crise actuelle “.

La première réunion à Beit El Hikma, s’inscrivant dans le cadre du lancement du plan de réforme économique du gouvernement visant à faire face aux défis économiques et sociaux, a été marquée par la présence du Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouan Abbasi, du président de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, et du Secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (GTT), Noureddine Taboubi ainsi que de plusieurs acteurs économiques.