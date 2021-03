Le président de la République, Kais Saied a indiqué, mercredi, depuis le Palais Dhiafa à Tripoli, lors de sa visite en Libye, qu’une commission préparatoire se réunira durant les semaines à venir pour préparer les travaux de la Haute commission mixte tuniso-libyenne et examiner plusieurs points techniques.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe, à l’issue de son entretien avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, le président de la République a ajouté avoir évoqué avec les responsables libyens des questions bilatérales portant sur l’enseignement, la santé et les finances.

Plusieurs accords et conventions entre les deux pays n’ont pu être mis en œuvre, a fait remarquer Kais Saied, assurant que les autorités des deux pays ne ménageront aucun effort pour les réactiver et les promouvoir.

Malgré un certain froid dans les relations bilatérales, le temps est venu pour en surmonter les causes, a lancé le chef de l’Etat.

Et de souligner:” Les Tunisiens et les Libyens se projettent dans la perspective d’un avenir meilleur pour les futures générations dans les deux pays. Les peuples Tunisien et Libyen sont un seul peuple entre deux Etats, historiquement unis”.

Le président de la République a relevé, par ailleurs, qu’il mettra tout en œuvre aux côtés des responsables libyens pour relancer l’Union du Maghreb arabe et réunir ses pays membres pour un sommet au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Pour ce qui concerne le dossier des journalistes Nadhir Guetari et Sofiene Chourabi, portés disparus en Libye depuis septembre 2014, Saied a indiqué avoir évoqué cette question avec les responsables libyens, assurant que les Libyens œuvreront à dévoiler la vérité sur ce dossier dont s’est saisi le Procureur général libyen.

Pour sa part, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi a qualifié “d’historiques” les relations entre les deux pays, saluant le soutien constant du peuple tunisien au peuple libyen depuis 2011 jusqu’à ce jour.

Il a estimé que la visite historique de Kais Said en Libye a coïncidé avec la “passation du pouvoir” dont sont fiers les Libyens qui espèrent l’organisation d’élections présidentielle et législative d’ici la fin de l’année.

Le responsable libyen a mis l’accent sur les relations particulières unissant les deux pays et l’avenir commun des deux peuples, affirmant la volonté de rétablir les relations à tous les niveaux.