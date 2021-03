Les résultats positifs enregistrés, en matière d’adaptation aux changements climatiques en Méditerranée et de réalisation des objectifs de développement 2030, demeurent insuffisants par rapport aux engagements pris par les pays de la région en la matière, selon le dernier rapport sur l’état de l’environnement et du développement en Méditerranée (RED 2020).

Les pays méditerranéens se sont engagés à atteindre le BEE (bon état écologique) de Méditerranée en 2020 et plus largement les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre du programme des Nations Unies à l’horizon 2030, rappelle le rapport.

Le rapport recommande notamment, une réorganisation fondamentale des systèmes économiques et sociaux, y compris des changements de paradigmes et de valeurs, pour réaliser ces engagements.

La Méditerranée représente 1% des océans dans le monde et 10% de la biodiversité marine. Elle a été identifiée comme l’un des principaux lieux sensibles au dérèglement climatique dans le monde en raison de la pénurie d’eau, de la concentration des activités économiques dans les zones côtières et de sa dépendance vis-à-vis d’une agriculture sensible au climat.