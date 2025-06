Un panel d’échange autour de la consommation responsable sera organisé, samedi prochain, le 21 juin 2025, au siège du l’incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental “Lab’ess”, à Tunis.

Organisée à l’occasion de la sortie du baromètre “Lab’ess” de la consommation responsable 2025, cette rencontre permettra de discuter de diverses thématiques liées à l’environnement, l’économie locale et aux solutions accessibles à tous pour une consommation éco-responsable.

Un “Souk responsable”, conçu pour être un espace d’inspiration pour consommer autrement, sera aménagé à cet évènement, organisé avec l’appui du projet “Savoirs éco”, soutenu par l’Union européenne en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France.

Durant une journée, les participants à ce rendez-vous, auront l’occasion de découvrir des produits de 30 exposants, dont des pièces de mode éthique et durables, des produits agricoles locaux et respectueux de la terre, des jeux et outils pédagogiques pour petits et grands et des cosmétiques et produits ménagers naturels, “bons pour les êtres humains et pour la planète”.

Selon Lab’ess, de plus en plus de personnes en Tunisie adoptent des gestes plus responsables au quotidien. Pourtant, les données sur la pollution et la gestion des déchets sont alarmants.

En Tunisie, 4,2 milliards de sacs plastiques sont utilisés chaque année, 572 millions de dinars sont perdus en gaspillage alimentaire et les nappes phréatiques du pays sont exploitées à 119 %.

La Tunisie n’a pas encore renoncé à l’enfouissement des déchets, une technique obsolète et même nuisible à la nappe phréatique et à l’environnement.

Bien que les structures de l’Etat soient engagées sur la voie du développement durable et de l’économie circulaire, moins de 3 % de nos déchets sont recyclés, jusqu’à ce jour.

Des experts et des panelistes seront, à cet effet, présents à la rencontre de samedi prochain et discuteront d’alternatives concrètes et inspirantes pour une consommation plus responsable et écologique.

Il y’a lieu de rappeler que cet évènement s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de l’Objectif de développement durable n°12 (ODD12), lequel prévoit d’établir des modes de consommation et de production durables.

Il s’agit d’un appel pour les producteurs, les consommateurs, les communautés et les gouvernements à réfléchir sur leurs habitudes et usages en termes de consommation, de production de déchets, à l’impact environnemental et social de l’ensemble de la chaîne de valeur de nos produits.

« Plus globalement, cet ODD réclame de comprendre les interconnexions entre les décisions personnelles et collectives, et de percevoir les impacts de nos comportements respectifs entre les pays et à l’échelle mondiale ».

Les 17 objectifs de développement durable sont des objectifs établis par les États membres des Nations unies, dans le cadre de l’Agenda 2030.

Cet agenda définit 169 cibles à atteindre à l’horizon 2030, communes à tous les pays engagés et réparties en 17 ODD.