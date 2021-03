Les candidatures pour le Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2021, distinction annuelle décernée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), sont ouvertes jusqu’au 15 juin prochain.

L’appel à candidature pour cette session 2021 a été lancé depuis le mois de février dernier sur le site de l’OIF. Les dossiers de candidature sont adressés, au choix, à l’OIF, Direction Langue française, culture et diversité (claudia.pietri@francophonie.org) ou à l’Alecso, Secrétariat du prix de la traduction Ibn Khaldoun-Léopard Sédar Senghor (alecso@alecso.org.tn).

Les œuvres seront sélectionnées par un jury composé de 6 membres, choisis à parité par l’Oif et l’Alecso. Le président du jury est choisi par les membres de celui-ci, sachant qu’il est nommé toutes les deux sessions, alternativement par les deux institutions partenaires.

Le prix Ibn Khaldoun-Senghor récompense la traduction du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français d’une œuvre littéraire et/ou en sciences humaines et sociales.

” Exceptionnellement pour la session 2021, le candidat doit faire parvenir au Secrétariat du prix, uniquement par voie électronique, une copie de l’ouvrage traduit ainsi que de l’ouvrage original “, ont annoncé les organisateurs. Cette procédure s’applique pour la seconde année consécutive puisque l’édition 2020 avait également coïncidé avec un contexte sanitaire difficile à cause de la pandémie de la Covid-19.

Parmi les principales conditions d’admission, il est mentionné que les candidatures au prix peuvent être soumises par les traducteurs qui répondent aux conditions fixées par le règlement du Prix. Il est ouvert aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur, aux centres d’études et de recherches, aux associations et aux unions nationales dans les pays arabes et dans l’espace francophone, aux personnalités renommées dans les domaines du prix et aux maisons d’édition.

La candidature au Prix se fait par la présentation d’un ouvrage littéraire ou en sciences humaines, traduit du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français.

La participation est limitée à un seul ouvrage par candidat. Une attention particulière sera accordée aux œuvres littéraires, indiquent les organisateurs.

L’ouvrage candidat doit être publié et doit être une première traduction récente de l’œuvre originale. La date de sa sortie ne doit pas dépasser trois ans d’ancienneté, à compter de l’année de publication de l’appel à candidatures.

Créé en 2007, sous l’appellation ” Prix de la traduction en sciences humaines Ibn Khaldoun et Léopold Sédar Senghor “, du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français, a été baptisé en 2018, Prix de la traduction littéraire et en sciences humaines et sociales Ibn Khaldoun et Léopold Sédar Senghor.

Ce prix a pour objectifs de récompenser les traducteurs de la langue arabe vers la langue française et de la langue française vers la langue arabe. Le but étant de faire connaître les œuvres littéraires et en sciences humaines dans les espaces arabophone et francophone en vue de l’enrichissement mutuel des deux cultures.

Il vise aussi à encourager la traduction ainsi que l’édition d’ouvrages littéraires et en sciences humaines traduits du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français et à promouvoir ainsi le mouvement de la traduction dans les deux espaces linguistiques et culturels.

Le prix consiste en un diplôme signé par la Secrétaire générale de la Francophonie et par le Directeur général de l’ALECSO, une bourse d’un montant de 10 000 Euros et la promotion de la traduction primée et de son traducteur jusqu’à l’édition suivante du Prix.