La majorité des entreprises n’ont pas bénéficié des mesures prises par le gouvernement précédent, en vue d’atténuer les répercussions de la crise du coronavirus, ont affirmé jeudi, les présidents régionaux de l’UTICA.

Ils ont fait part de la perte de milliers d’emplois, ce qui a entrainé l’aggravation de la crise sociale dans le pays.

Le conseil des présidents régionaux de l’UTICA, tenu jeudi, au siège de l’organisation patronale, a révélé qu’un grand nombre d’entreprises ont fait face à de grandes difficultés, poussant des centaines d’entre elles à fermer leurs portes.

L’accent a été mis sur l’impératif d’accorder plus d’attention aux régions, de consacrer le principe de la discrimination positive et de revoir le modèle de développement en cours dans les régions, en adoptant un nouveau modèle axé sur les atouts de chaque région.

Les présidents régionaux de l’UTICA, ont, de même, évoqué les effets persistants de la pandémie sur les différentes activités et filières, aux quatre coins du pays, notamment pour les professionnels des cafés et des restaurants, ainsi que les artisans qui ont subi de plein fouet les répercussions de confinement général et ciblé, ainsi que du couvre-feu.