Une vingtaine d’entreprises tunisiennes actives dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies nouvelles et de l’agroalimentaire participent, du 1er au 5 juin 2025, à une mission économique en Autriche, en Finlande et au Danemark, organisée à l’initiative de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).La finalité est d’explorer de nouvelles perspectives commerciales, de mettre en valeur le potentiel économique de la Tunisie et d’impulser les échanges commerciaux et les investissements avec ces trois pays.

Ainsi, les entreprises participantes à la dite mission prendront part, le 2 juin 2025, à Vienne, au Forum économique tuniso-autrichien sur le secteur des énergies renouvelables, lequel regroupera une soixantaine d’acteurs économiques autrichiens et des représentants des organisations internationales.

Par ailleurs, les professionnels tunisiens prendront part à des rencontres professionnelles bilatérales avec des hommes d’affaires, à des visites de terrain d’entreprises de renommée comme “WithSecure”, “Jabara”…

Il convient de noter que les exportations économiques de la Tunisie avec les trois pays a évolué ces dernières années, pour atteindre 156,7 millions de dollars avec l’Autriche, les 3,2 millions de dollars, avec la Filande et les 14,2 millions de dollars avec le Danemark.