L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a appelé, lundi, à suspendre les mouvements de protestation des agents de la douane tunisienne et au recours immédiat au dialogue pour résoudre les problèmes en suspens, soulignant sa pleine disponibilité à contribuer à rapprocher les points de vue.

Dans un communiqué publié jeudi sur les répercussions des récentes protestations des douaniers, qui ont effectué du 25 février au 3 mars 2021, des grèves dans les bureaux régionaux, les aéroports et les points de passage frontaliers, l’Union a souligné que l’escalade et la perturbation des services publics compliquera davantage la situation économique et sociale.

L’organisation patronale a averti que l’impact de ces protestations était négatif voire catastrophique sur les mouvements d’approvisionnement, en particulier en ce qui concerne les matières premières et les équipements, ainsi que sur le mouvement d’exportation, et “ont aussi causé la baisse des indicateurs économiques nationaux et la perte de milliers de postes d’emploi”.

“La poursuite de cette situation engendrera la détérioration de l’économie nationale, qui souffre, depuis des années, de la dégradation du climat des affaires et de l’accumulation de difficultés, outre les répercussions de la pandémie du coronavirus, ce qui a conduit à la baisse de la note souveraine de la Tunisie à un degré effrayant”, lit-on dans la même source.

Il convient de rappeler que les douaniers observent un sit-in ouvert à l’intérieur de la salle de réunion au siège du ministère des Finances et organisent des mouvements de protestations dans tous les directions, les départements et les bureaux régionaux en plus des ports, aéroports et passages frontaliers pour une durée d’une semaine à partir d’aujourd’hui, jeudi, jusqu’au 10 mars 2021.

L’Utica a exprimé sa grande inquiétude face à ces mouvements qui ont paralysé l’économie nationale et provoqué la perturbation du travail des institutions économiques et l’incapacité de répondre à de nombreux besoins quotidiens de base des citoyens.