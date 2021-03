Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a mis l’accent sur la contribution de la Tunisie, pendant son mandat actuel au Conseil de sécurité des Nations unies, pour la relance de la cause palestinienne au niveau international et pour donner une impulsion au processus de paix, sur la base de la solution des deux Etats.

Lors de sa rencontre avec son homologue palestinien, Riyad Al-Maliki, en marge de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, mercredi 4 mars 2021, Jerandi a estimé que la situation à l’heure actuelle, aggravée par les retombées de la pandémie de Covid-19, exige la concertation des efforts et la consolidation de la solidarité arabe en vue de sortir de cette crise avec les moindres dégâts et faire face aux nouveaux défis que connaît le monde arabe, sur de nombreux fronts.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a mis l’accent sur l’intérêt particulier que porte le président de la République Kaïs Saïed à la cause palestinienne.

Pour sa part, le ministre palestinien des Affaires étrangères a exprimé, au nom du président et peuple palestinien, sa gratitude envers le chef de l’Etat, pour sa détermination à soutenir la cause palestinienne dans les différentes instances régionales et internationales.

Par ailleurs, Al-Maliki a insisté sur l’importance d’aller de l’avant dans le processus de réforme de la Ligue arabe et de renforcement des mécanismes de l’action arabe commune, pour permettre à l’organisation de s’acquitter de sa mission initiale.