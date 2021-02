La Tunisie abritera avec le Maroc, le Sénégal et l’Espagne l’exercice militaire multinational “African Lion”, prévu au mois de juin prochain, a affirmé, mardi, le Général Christopher G. Cavoli, Commandant de l’armée de terre des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse téléphonique, organisée pour présenter ces manœuvres militaires, le Général Cavoli a estimé que l’African Lion sera une bonne opportunité pour renforcer l’interopérabilité des forces militaires des pays qui y prendront part.

“Cet exercice vise, essentiellement, à renforcer la coopération militaire entre les pays participants pour répondre aux crises (conflits) pouvant survenir ainsi que les menaces terroristes qui guettent les pays de la région”, a-t-il ajouté.

Et de préciser que ces manœuvres porteront sur des exercices aéroterrestres, navals, aériens, outre des actions médicales au profit des habitants des régions concernées.

Pour sa part, le Général de division et commandant adjoint de l’armée de terre des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique, Andrew M. Rohling a fait savoir que la Tunisie accueillera la majorité des manœuvres qui auront lieu au cours de l’exercice “African Lion”.

Rohling a, dans ce sens, souligné que la Tunisie est “un allié stratégique au niveau militaire pour les Etats-Unis”.

Annulée en 2020, en raison de la pandémie Covid-19, la nouvelle édition de l’African Lion connaîtra, selon le commandant la participation de près de 10 mille militaires de plusieurs nationalités, notamment des Etats-Unis, de Tunisie, d’Egypte, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, de Belgique, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Espagne et du Royaume-Uni.

A noter que le Général Christopher G. Cavoli, Commandant de l’armée de terre des Etats-Unis pour l’Europe et l’Afrique et son adjoint Andrew M. Rohling, effectueront, mercredi, une visite à Tunis en vue de discuter des préparatifs de l’évènement “African Lion”, apprend la TAP auprès d’une source auprès du ministère de la Défense nationale.

En novembre 2020, l’armée américaine avait décidé de fusionner ses commandements militaires en Europe et en Afrique dans le nouveau Commandement de l’armée américaine pour l’Europe et l’Afrique, et ce dans le but d’augmenter l’efficacité du commandement et du contrôle, la flexibilité et la capacité de mener des exercices militaires à multinationale et interarmées à grande échelle.