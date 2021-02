L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment autorisé deux versions du vaccin d’AstraZeneca/Oxford contre la Covid-19 pour une utilisation d’urgence, et a donné son feu vert pour que ces vaccins soient déployés à l’échelle mondiale par l’intermédiaire du Mécanisme COVAX, indique un communiqué publié sur le site officiel de l’OMS.

Ces vaccins sont produits par AstraZeneca-SKBio (Corée du Sud) et par le Serum Institute of India (Inde).

Selon ce communiqué, le protocole OMS d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUL) permet d’évaluer la qualité, l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la Covid-19. Il constitue de surcroît une condition préalable à l’approvisionnement en vaccins par le Mécanisme COVAX. Il permet également aux pays d’accélérer leur propre approbation réglementaire pour l’importation et l’administration des vaccins contre la Covid-19.

Le produit d’AstraZeneca/Oxford est un vaccin à base de vecteurs viraux appelé ChAdOx1-S [recombinant]. Il est produit sur plusieurs sites de fabrication, ainsi qu’en République de Corée et en Inde. Selon des constatations, le vaccin ChAdOx1-S était efficace à 63,09 % et convenait aux pays à revenu faible ou intermédiaire en raison de sa facilité de stockage.

Dans le cas des deux vaccins d’AstraZeneca/Oxford, l’OMS a évalué les données sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité, les plans de gestion des risques et l’adéquation programmatique, par exemple en ce qui concerne les conditions à respecter en matière de chaîne du froid. Le processus a duré moins de quatre semaines.

Le vaccin a été examiné le 8 février par le Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination (SAGE) de l’OMS, qui formule des recommandations sur l’utilisation des vaccins dans les populations (groupes d’âge recommandés, intervalles entre les vaccinations, conseils pour des groupes spécifiques tels que les femmes enceintes et allaitantes). Le SAGE a recommandé le vaccin pour tous les groupes d’âge à partir de 18 ans.

Le 31 décembre 2020, l’OMS a également autorisé le vaccin de Pfizer/BioNTech pour une utilisation d’urgence.

A rappeler que le ministre tunisien de la Santé a indiqué, vendredi 19 février 2021, que le premier lot de vaccin arrivera en Tunisie au mois de mars prochain. ” Il s’agit de 93 600 doses du vaccin Pfeizer et entre 148 000 et 207 000 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l’initiative COVAX, outre 100 000 doses du vaccin Pfeizer acquises directement auprès du laboratoire “, a-t-il précisé.

Le protocole d’utilisation d’urgence (EUL) permet d’évaluer l’adéquation de nouveaux produits de santé en cas d’urgence de santé publique. Il s’agit de rendre des médicaments, des vaccins et des outils de diagnostic disponibles le plus rapidement possible pour faire face à l’urgence, tout en respectant des critères rigoureux d’innocuité, d’efficacité et de qualité. L’évaluation vise à apprécier la menace que représente l’urgence ainsi que les avantages qui découleraient de l’utilisation du produit compte tenu des risques potentiels.

L’EUL suppose une évaluation rigoureuse des données des essais cliniques de phase II et de phase III tardives ainsi que des données supplémentaires importantes sur l’innocuité, l’efficacité, la qualité et un plan de gestion des risques.