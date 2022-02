La Tunisie figure parmi les six pays africains, aux côtés de l’Egypte, du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Sénégal et du Kenya, choisis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la fabrication et la commercialisation des vaccins à ARNm contre la Covid-19, a annoncé cette organisation, vendredi à Bruxelles,

C’est le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a annoncé lors d’une conférence de presse tenue en marge du sixième sommet Union européenne-Union Africaine à Bruxelles (17-18 février 2022), en présence du président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leye, du président français et président du Conseil de l’Union européenne, Emmanuel Macron, des présidents tunisien, Kaïs Saïed, égyptien, sénégalais, nigérian, sud-africain et kenyan.

A cette occasion, le directeur général de l’OMS a déclaré que la pandémie de coronavirus, qui sévit depuis plus de deux ans dans le monde, a montré l’ampleur des inégalités entre les pays riches qui ont fourni des vaccins à leur population et les pays d’Afrique qui ont souffert de l’impact de cette crise sanitaire et des difficultés de l’accès restreint aux vaccins.

Pour sa part, le président du Conseil de l’Europe, a souligné que la pandémie du coronavirus a été une expérience difficile pour l’Europe et l’Afrique puisque, selon lui, “elle a révélé nos points forts et nos points faibles”, indiquant que l’Union africaine a lancé le Partenariat africain pour la fabrication de vaccins afin de réduire la dépendance de ce continent vis-à-vis de l’extérieur.

Il a ajouté que l’Union européenne et ses Etats membres ont mobilisé toutes les ressources nécessaires pour permettre à l’Afrique, d’un point de vue organisationnel et pratique, de fabriquer des vaccins contre le coronavirus.

“Ce sommet constitue une opportunité à même d’enraciner le partenariat stratégique entre l’Afrique et l’Europe”, a-t-il affirmé, ajoutant que le continent africain est considéré comme un partenaire privilégié pour l’Union européenne.