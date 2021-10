Le directeur général du centre informatique au ministère de la santé Lotfi Allani a indiqué mercredi que le pass vaccinal avec QR code attestant d’un schéma vaccinal complet sera mis en place prochainement en Tunisie, après la finalisation du projet de loi organisant ce secteur.

Allani a souligné dans une déclaration à la TAP que le ministère de la santé et la direction de la santé militaire se penchent actuellement, en collaboration avec un nombre de ministères concernés et la présidence de république, sur la finalisation de ce projet de loi.

“Le pass vaccinal sera mis à la disposition des citoyens sur le système EVAX”, a-t-il ajouté.

Il a affirmé que le pass vaccinal avec QR code, a été élaboré par le ministère des technologies et de la communication, l’agence nationale de certification électronique, le centre national d’informatique, le centre informatique au ministère de la santé, l’agence nationale de sécurité informatique et l’instance supérieure indépendante pour les élections.

” Le pass vaccinal qui sera sécurisé pour éviter les fraudes et les trafics permettra aux citoyens d’accéder aux lieux publics et administrations”, a-t-il affirmé, notant que le projet de loi définit clairement ces lieux et comprend plus de précisions sur son utilisation.

Par ailleurs, Allani a dévoilé que le ministère de la santé s’emploie, en coordination avec le ministère de l’intérieur à assurer la reconnaissance mutuelle du pass vaccinal entre la Tunisie et l’Union Européenne.