Le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus Riadh Daghfous a appelé mercredi tous les citoyens à recevoir la 4e dose du vaccin anti-Covid 19 pour se protéger contre la propagation de la pandémie, notamment après la détection de nouveaux sous variants d’Omicron en Afrique du sud avec un taux de 70 pc et dans quelques pays de l’Europe.

Il a indiqué dans une déclaration à la TAP que le nombre des vaccinés par la 4e dose en Tunisie a atteint un niveau satisfaisant malgré le refus de certaines personnes à recevoir le vaccin au cours des premiers jours de ramadan.

Les nouveaux sous variants d’Omicron BA4 ET BA5 sont considérés comme préoccupants pour les personnes âgées, atteintes de maladies chroniques non vaccinées et aussi pour les personnes n’ayant pas reçu la 4e dose.

Le membre du comité scientifique a évoqué la possibilité d’une 6e vague de la pandémie en Tunisie qui a-t-il signalé, serait moins virulente en cas de vaccination des personnes à faible immunité par les 4 doses.