Conscients du rôle crucial du secteur privé dans le développement durable, la création d’emplois, la promotion de l’investissement et du commerce entre les pays membres du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) (www.IsDB.org), la Société islamique de développement du secteur privé (SID) et la BID signent un accord d’agence. Ainsi, le Forum des affaires du Groupe de la BID, THIQAH sera mis à profit, à bon escient.

Ce faisant, le président de la BID, Dr Bandar HAJJAR, et le directeur général de la SID, Ayman Sejiny, saluent les efforts de THIQAH, qui s’emploie inlassablement à promouvoir et à orienter les investissements directs étrangers vers les pays membres, transférer le savoir-faire et ouvrir de nouveaux marchés aux investisseurs.

En outre, cet accord jette les jalons d’une plateforme unique et innovante pour un dialogue et une coopération efficaces, un partenariat inclusif, au profit du Groupe de la BID et de chefs d’entreprise désireux de s’engager dans des investissements porteurs.

A cette occasion, Bandar HAJJAR assure qu’il attendait « ce moment depuis fort longtemps. Chacune de nos entités joue un rôle déterminant dans cette vision innovante du Groupe de la BID. Nous les appelons à ne ménager aucun effort pour compléter et étendre la vision et la stratégie du groupe. De surcroît, nous puisons dans leur expérience, chacune dans son domaine de prédilection, pour assurer l’exécution de nos programmes ».

De son côté, Ayman Sejiny se réjouit que THIQAH ait organisé et promu plus d’une centaine d’événements l’année dernière. « Cette année, nous comptons organiser plusieurs forums d’affaires au titre de cet accord, pour soutenir le “ volet de reprise“ du Programme stratégique de préparation et de riposte à la pandémie et la stratégie de partenariat avec les pays membres ».

Enfin, l’accord d’agence est la preuve de la détermination de THIQAH à favoriser un partenariat stratégique plus fort avec les têtes de file du secteur privé, pour mettre à profit leur expertise et leur savoir-faire, et pour créer des synergies avec les membres affiliés au Groupe de la BID.