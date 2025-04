L’élaboration d’un nouveau cadre de partenariat entre le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et la BID, au titre de la période 2026-2028, a été au centre d’une rencontre tenue, jeudi, au siège du département à Tunis, entre la ministre, Fatma Thabet Chiboub et une délégation de la Banque Islamique du Développement présidée par le directeur du Centre régional à Rabat, Ahmed Boubaker .

Ce cadre de partenariat concernera, essentiellement, les secteurs stratégiques et soutiendra le secteur privé, indique le ministère dans un communiqué.

La rencontre a permis, par ailleurs, de discuter du projet de la société Tunisienne de sidérurgie “El Fouladh“, relatif à la création d’une usine de production d’acier, dont le coût s’élève à 70 millions de dollars. Cette usine sera dotée d’une capacité de production de 300 mille tonnes d’acier par an.

A cette occasion, les membres de la délégation ont souligné l’importance de leur visite en Tunisie, qui se déroule du 9 au 12 avril courant, laquelle vise à se concerter davantage avec la partie tunisienne sur les perspectives de coopération.

Créée en 1975, la Banque Islamique de Développement (BID) dont le siège est en Arabie Saoudite est l’une des banques multilatérales de développement. Elle compte 57 pays membres répartis sur quatre continents. La Tunisie est le deuxième pays bénéficiaire dans la région en termes de projets soutenus par la Banque durant la période 2010- 2024.