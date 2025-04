Dans un communiqué, publié le 10 avril 2025, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie nous informe que sa ministre, Fatma Thabet Chiboub, a discuté avec une délégation de la Banque Islamique de Développement (BID), du projet de création par El fouledh d’une aciérie d’une capacité de 300 mille tonnes par an, pour un montant de 70 millions de dollars.

Cette information est le moins qu’on puisse dire frustrante. Elle est tronquée. Ainsi, elle ne dit pas de quoi les deux parties ont discuté exactement. Elle ne dit pas si la ministre et la délégation de la BID ont discuté du projet dans “l’absolu” ou de la possibilité d’un financement ou d’un cofinancement du projet de l’aciérie par la BID.

Le communique ne fournit, par ailleurs, aucun élément d’information sur le type d’aciérie qui sera créée : s’agit il d’une aciérie électrique qui va produire de l’acier à partir de ferrailles recyclées ou d’une aciérie à oxygène qui va travailler à partir de fonte liquide produite par un haut fourneau.

Le communiqué ne fait également aucun lien entre le coût de ce projet d’aciérie, à savoir 70 millions de dollars, et la demande formulée, le 10 janvier 2025, par le ministère de l’économie et la planification auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour l’obtention d’un crédit de 70 millions de dollars destiné justement à la modernisation des équipements de production de la société Tunisienne de sidérurgie El Fouladh.

Morale de l’histoire : le communiqué donne l’impression que le récepteur de cette information est au courant de tous les détails sur le projet alors que par principe il est sensé n’en rien savoir.

Dans l’absolu, l’information sur la création d’une nouvelle aciérie ne manque pas d’enjeux pour la Tunisie. C’est un projet industriel de première importance. Il présente le triple avantage de créer des emplois qualifiés permanents, de contribuer à la création de richesses réelles dans le pays et de participer à la réindustrialisation lourde du pays.

Il nous remet à l’esprit les grands projets structurants réalisés dans les années Soixante.

ABS