Un cours de formation de deux semaines sur l’anglais diplomatique pour les réunions de haut niveau se tient à Tunis du 16 au 19 février et du 1er au 6 mars 2021.

Cette formation, à laquelle prennent part, environ 25 participants de divers horizons professionnels, est organisée par l’Organisation internationale de la gouvernance locale (OIGL – bureau de Tunis), en collaboration avec la Royal American University (RAU).

Elle vise à aider les participants à améliorer leurs compétences de communication en anglais, à faire preuve de plus d’assurance et de persuasion lorsqu’ils s’expriment en public et à apprendre les différentes nuances utilisées en anglais à des fins diplomatiques.

La formation vise également à aider les participants à se familiariser avec les différents statuts, procédures et protocoles diplomatiques.

Au cours de la première journée de la formation, les participants, à savoir des députés, des membres d’ONG, des maires, des journalistes, etc., se sont engagés dans un travail en binôme, un travail de groupe et des jeux de rôle en utilisant l’anglais à des fins diplomatiques (EDP) comme moyen de communication.

Le même cours sera dispensé aux députés tunisiens dans le cadre de deux sessions différentes. La première aura lieu du 22 au 26 février et la seconde du 8 au 12 mars au siège de l’Assemblé des représentants du peuple (ARP).

Lors de la cérémonie de clôture, prévue le 6 mars prochain, les participants recevront des attestations de participation, délivrées par l’IOLG et la RAU.

Le cours sur mesure d’anglais à des fins diplomatiques est donné par l’ancien diplomate et professeur d’université d’anglais, Hassen Soukni. Il a été conseiller du Premier ministre pendant plus de deux décennies (1987-2011), puis diplomate pendant cinq ans (2011-2015).