L’Institut national des statistiques a annoncé, lundi, que le taux de chômage en Tunisie est passé à 17,4% au quatrième trimestre 2020, contre 16,2% au troisième trimestre de la même année.

Les résultats de l’Enquête nationale sur la population et l’emploi du quatrième trimestre 2020 ont démontré que le nombre de chômeurs a atteint les 725,1 mille chômeurs sur la population active totale contre 676,6 mille chômeurs recensés au troisième trimestre 2020, portant ainsi le taux de chômage à 17,4% au quatrième trimestre 2020, contre 16,2% au troisième trimestre.

Le taux de chômage des hommes est de 14,4%, enregistrant une augmentation de 0,9 point, alors qu’il est estimé pour les femmes à 24,9%, soit une augmentation de 2,1 points au quatrième trimestre de 2020, apprend-on de même source.

L’Institut national des statistiques a expliqué que le nombre d’employés a aussi baissé pour atteindre les 78,3 mille travailleurs au cours du quatrième trimestre de l’année 2020 .

Les travailleurs du secteur de l’activité économique sont répartis entre 52,8% dans le secteur des services, 17,9% dans le secteur de l’industrie , 16% dans le secteur non manufacturier et 13,3% dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.