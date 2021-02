Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) estime que les autorités tunisiennes doivent tirer profit de la décision prise par la province de Campanie en Italie, le 9 décembre 2020, et à faire pression sur l’Italie pour réexpédier les déchets importés dans les plus brefs délais.

En effet, la province de Campanie a appelé l’entreprise italienne exportatrice de déchets SRA à récupérer les déchets de la Tunisie dans un délai de trois mois (avant le 9 mars 2021). Ceci prouve que l’Italie reconnaît la responsabilité de ladite entreprise dans cette affaire, qui constitue une violation des conventions internationales.

” Il est à noter que la société SRA a déposé une plainte auprès du Tribunal administratif de Naples contre la province de Campanie afin de faire suspendre la décision de cette dernière, mais le Tribunal a statué le 9 février 2021, qu’il n’est pas spécialisé dans des affaires pareilles. Donc la décision de la province de Campanie reste en vigueur”, peut-on lire dans le communiqué, du FTDES.

Le Forum a appelé, également, les autorités tunisiennes concernées à informer l’opinion publique de toutes nouveautés dans cette affaire et des décisions qui seront prises pour réexpédier les déchets avant le 9 mars courant.

Le scandale des déchets importés d’Italie, révélé en novembre 2020, a déclenché une grande polémique en Tunisie, provoquant le limogeage du ministre des affaires locales et de l’environnement.

Ce dernier a été arrêté, en décembre dernier, avec nombre de cadres du ministère et de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), sachant que la Justice n’a pas encore statué sur ce dossier.

Quelque 212 conteneurs de déchets italiens demeurent toujours au Port de Sousse outre les 70 conteneurs, se trouvant au siège de la société importatrice dans la même ville, et ce depuis leur entrée en Tunisie, durant l’été 2020.