Les importations ont enregistré une baisse de 10,1%, contre un repli de 14,2% durant le mois de janvier 2020. En valeur, les importations ont atteint 4158,7 MDT contre 4626,1 MDT durant le mois de janvier 2020.

La baisse des importations est due essentiellement, à la régression des importations des biens d’équipement de 11,8%, des matières premières et demi produits de 12,7%, des mines, phosphates et dérivés de 29,4%, des biens de consommation de 4,5%) et de l’énergie de 28,1%, sous l’effet de la baisse des achats des produits raffinés (280,3 MDT, contre 334,3 MDT) et de gaz naturel (75,2 MDT contre 248,2 MDT).