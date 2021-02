Le film tunisien “The man who Sold His Skin” (L’homme qui a vendu sa peau), réalisé par Kaouther Ben Hania, a été retenu dans la short list des 15 films en course pour l’Oscar du meilleur film international des 93èmes Academy Awards.

La short list des 9 compétitions des Oscars a été dévoilée, mardi soir 9 février 2021, sur le site des Academy Awards.

Des films issus de 93 pays ont été éligibles dans la catégorie film international.

Selon le nouveau calendrier, -dû à la pandémie COVID 19-, les votes préliminaires ont eu lieu du 1er au 5 février dernier. Les nominations seront annoncées le 15 mars 2021.

L’œuvre gagnante dans la catégorie meilleur film international sera annoncée à la 93e cérémonie des Academy Awards qui aura lieu le 25 avril 2021 à Los Angeles.

Film tunisien dans la course et nouveaux critères de l’Académie

“L’homme qui a vendu sa peau”, coproduction tuniso-française et plusieurs autres pays, représente la Tunisie à la course pour l’Oscar du meilleur film international.

Le film semi finaliste de Ben Hania est le seul long-métrage arabe et le second du Continent africain, aux côtés de la Côte d’Ivoire, qui est restée dans la course.

Cette fiction de 100′ est produite par Tanit Films, Cinetelefilms, Twenty Twenty Vision Filmprudktion, Kwassa Films et Laika Film & Television. Il s’agit d’une coproduction internationale qui associe plusieurs autres partenaires occidentaux, dans la coproduction et la distribution.

Le film a été présenté en première tunisienne dans le cadre des Journées Cinématographiques tunisiennes (JCC) 2020. Il raconte l’histoire de Sam Ali, jeune syrien sensible et impulsif, qui fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s’est faite au prix de sa liberté.

Chaque année, tous les pays sont invités à déposer le film représentant au mieux leur cinématographie, selon les critères définis par l’Académie des Oscars.

Un film étranger définit tout long métrage en une langue dominante étrangère, autre que l’Anglais, qui est produit en dehors des Etats Unis d’Amérique. La candidature couvre également les films d’animation ou les documentaires.

En raison de la pandémie de la Covid19, des modifications ont été récemment opérées par l’Académie des Oscars en assouplissant les critères d’éligibilité pour cette année.

D’autres critères pour la catégorie Oscar du meilleur film international, se rapportant à la diversité et l’inclusion, ont été également annoncés et seront prise en compte à partir de l’année 2024.

En raison de la fermeture des salles, les films dont la sortie a été annulée et qui sont sortis en VOD sont exceptionnellement éligibles aux Oscars 2021. Les producteurs doivent présenter tous les justificatifs nécessaires en lien avec la date de sortie initiale du film proposé et son report.

Les films candidats doivent être présentés dans leurs pays respectifs entre la période du 1er octobre 2019 et décembre 2020. Traditionnellement la période d’éligibilité des films, s’étendait du 1er octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année en cours.

Voici la liste complète des films, selon un ordre alphabétique par pays :

– Bosnie-Herzégovine, “Quo Vadis, Aida?” de Jasmila ?bani?

– Chili, “The Mole Agent” de Maite Alberdi

– Côte d’ivoire, “Night of the Kings” de Philippe Lacôte

– Denmark, “Another Round” de Thomas Vinterberg

– France, “Two of Us” de Filippo Meneghetti

– Guatemala, “La Llorona” de Jayro Bustamante

– Hong Kong, “Better Days” de Derek Tsang

– Iran, “Sun Children” de Majid Majidi

– Mexique, “I’m No Longer Here” de Fernando Frias

– Norvège, “Hope” de Maria S?dahl

– République Tchèque, “Charlatan” d’Agnieszka Holland

– Roumanie, “Collective” d’Alexander Nanau

– Russie, “Dear Comrades!” d’André Konchalobsky

– Taïwan, “A Sun” de Chung Mong-hong

– Tunisie, “The Man Who Sold His Skin” de Kaouther Ben Hania