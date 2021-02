Le Groupement des coordinations régionales des ouvriers de chantier a appelé mardi les députés au parlement à accélérer l’adoption de l’initiative législative sur la promulgation de dispositions dérogatoires pour le recrutement des ouvriers de chantier âgés de plus de 45 ans dans le secteur public.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jamel Zammouri, coordinateur national des ouvriers de chantier, a appelé le Parlement à fixer une session plénière pour adopter cette initiative dès que possible, soulignant que les travailleurs âgés de plus de 45 ans vivent dans des conditions sociales et matérielles difficiles et la plupart d’entre eux sont des veuves et des personnes ayant des besoins spécifiques.

Zammouri a appelé les composantes de la société civile à soutenir les ouvriers de chantier et à pousser vers la mise en œuvre de cette initiative législative pour rendre justice aux catégories marginalisées et opprimées.

La même source a fait savoir que le groupement des coordinations régionales des ouvriers de chantier organisera le 10 février une manifestation devant l’Assemblée des représentants du peuple au Bardo pour revendiquer le droit des ouvriers de chantier à un travail décent.

Le groupement des coordinations régionales des ouvriers de chantier avait appelé le 04 janvier dernier, le président de la république, à intervenir pour régulariser la situation de ces travailleurs qui n’ont pas été concernés par l’accord signé entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail.

Le groupement avait proposé, le 19 novembre 2020, une initiative législative visant à promulguer des dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public afin de dépasser l’obstacle juridique contenu dans la loi 112 de décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.