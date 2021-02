Une lecture musicale interprétée par le duo Yuma autour du dernier ouvrage de Jeanne Benameur “Ceux qui partent” est prévue le vendredi 12 février à 17H00 à l’Institut français de Tunisie (IFT). La lecture est suivie d’une rencontre en direct avec l’autrice.

Cette manifestation est organisée en partenariat avec Actes Sud et les librairies Al Kitab.

Professeure de lettres jusqu’en 2001, Jeanne Benameur a publié plus de 40 ouvrages chez divers éditeurs dont Denoël, Actes Sud ou Thierry Magnier. Jeanne Benameur passe facilement, et volontiers, de la littérature générale à la littérature pour la jeunesse. Dans ses romans, la relation à l’autre est au fondement même de la narration.

En 2001, elle reçoit le Prix Unicef pour son roman “Les Demeurées”, l’histoire d’une femme illettrée et de sa fille (Denoël, 2000). Elle reçoit le Prix RTL-LIRE 2013 pour son roman Profanes (Actes Sud, 2013). Son roman “Otages Intimes” (Actes Sud, 2015) est couronné par plusieurs prix dont le Prix Libraires en Seine 2016.

Son dernier ouvrage “Ceux qui partent” est paru chez Actes Sud en août 2019.Tout ce que l’exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une poignée à l’éprouver, chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier vêtement du monde. L’exil comme l’accueil exigent de la vaillance. Ceux qui partent et ceux de New York n’en manquent pas.

A chacun dans cette ronde nocturne, ce tourbillon d’énergies et de sensualité, de tenter de trouver la forme de son exil, d’inventer dans son propre corps les fondations de son nouveau pays. Et si la nuit était une langue, la seule langue universelle ?

Le duo Yuma, formé de Sabrine Jenhani (Voix) et Ramy Zoglami (voix et guitare), Entré sur la scène musicale en 2015, Yuma se distingue sur la toile par des ” mashups ” originaux de chansons orientales et occidentales. Ainsi le duo établit des passerelles entre les cultures des deux rives de la Méditerranée. Aujourd’hui l’indice folk Yuma s’affirme comme un des leader de la musique alternative tunisienne.

Plasticienne et peintre, diplômée de l’école des beaux-arts de Tunis, Sabrine Jenhani a très tôt découvert sa passion pour le chant et l’écriture. Jeune chanteuse dans des groupes de rock puis approchée par un célèbre club de Tunis, Sabrine visite (h)ardemment les grandes voix du jazz.

Le ” job ” tous les soirs a su sculpter sa voix. Durant ces années formatrices elle écrit dans la presse culturelle la plus active de la capitale, et se trouve ainsi des deux cotés du miroir. Percusseuse de la scène underground tunisienne et déjà icône dans son pays, aujourd’hui l’ auteure compositrice souffle avec Yuma un vent nouveau sur le devant de l’actualité artistique du monde arabe.

Formé dans les premiers groupes de rock de Tunis, Ramy Zoghlami a appris la musique en autodidacte, sur les scènes clandestines de la banlieue sud de la capitale. Guitariste et chanteur, multipliant les collaborations sur des projets de Rock-Inde et musique électronique Ramy est tout d’abord un cinéaste. Ce sont des années de scénarios et de plateaux de tournages qui ont orienté sa musique et son écriture vers un univers de poésie et de mythes.