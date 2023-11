Douze œuvres dont trois romans et un article intellectuel en Français, ont été présélectionnés dans la short-list par le jury de la 3ème édition du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature.

Les prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature sont proclamés et les trophées sont remis aux lauréats lors d’une cérémonie organisée le deuxième samedi du mois de novembre de chaque année.

Le palmarès de cette édition 2023 sera dévoilé, le dimanche 19 octobre, à partir de 16h00, à la Salle des régions, dans la Cité de la Culture, annonce un communiqué, publié mercredi, par la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) qui organise ces récompenses littéraires lancées en 2021.

” Ayham, périple d’un réfugié ” de Oualid Hamdi (Editions Zayneb), ” Impasses ” de Rafika Inoubli (éditions Arabesques) et ” Sherlock à Tunis” de Zinelabidine Benaïssa (Enoya Designet Communication) sont les trois romans finalistes en langue française, dans la catégorie “Romans ou recueil de nouvelles”.

” Sur les pas des maîtres ” est un article de Nelly Amri (Contraste Editions) dans la catégorie ” Longs articles intellectuels ” à laquelle figure également deux articles en arabe.

Les 12 œuvres ont été présélectionnées parmi plus de 107 livres candidats, en arabe et en français, dont 31 Essais et 36 livres entre romans, recueil et nouvelles en arabe, en plus de 17 recueils de poésie en arabe ou en français.

Pour les livres en langue française, les organisateurs ont reçu 11 romans, recueils et nouvelles en plus de 12 livres et bandes dessinées adressés à l’enfant et/ou à l’adolescent. Cinq prix seront décernés aux finalistes, en français ou en arabe.

Habituellement plusieurs prix sont attribués dans les catégories romans ou recueils de nouvelles, essais et recueils de poésie. Les prix sont dotés de 20.000 DT, dans chacune des deux langues. Les lauréats du prix du livre ou de la bande dessinée adressés à l’enfant et/ou l’adolescent auront 10.000 DT chacun.

Dans le cadre d’un projet de livres-audio baptisé ” Ouï-lire”, lancé en 2021, des copies audios de quelques livres primés sont réalisées avec le soutien de la FABA dans un studio de la BNT. Le but étant de promouvoir la lecture et l’accès au livre et à la lecture auprès des personnes malvoyantes et du large public, en plus de servir comme un outil pédagogique, incitant les enfants et les jeunes à la lecture.

Voici la liste complète des livres dans la short list du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature 2023:

Livres d’histoire ou pour enfants et/ou jeunes adultes

En Langue arabe :

” Hakadha taghyarat hayati ” de Amina Rziq (El Amina Editions)

” Naira ” de Kathoum Ayachia (Khraief Editions)

” Rakes al ballet ” de Faika Guenfali

Romans ou recueil de nouvelles :

En Langue française :

” Ayham, périple d’un réfugié ” de Oualid Hamdi (Editions Zayneb)

” Impasses ” roman de Rafika Inoubli (éditions Arabesques)

” Sherlock à Tunis …” de Zinelabidine Benaïssa (Enoya Designet Communication)

En Langue arabe :

” Achiaa ” de Samar Samir Mezghani (Med Ali Editions)

” Kadhiat assayada liman ” de Zohra Mkadmini (Khraief Editions

” Noktat assefer ” de Abir Gasmi (Soubia)

Longs articles intellectuels

En Langue française :

” Sur les pas des maîtres ” de Nelly Amri (Contraste Editions)

En Langue arabe :

” L’agora et l’orchestre ” d’ Abdel Halim Al Massoudi (Sud éditions)

” Jaehat covid 19 al hadahd al wahch” de Fethi Lissir (Med Ali Editions)