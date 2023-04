La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) a annoncé l’ouverture des inscriptions à la 3ème édition du “Prix Abdelwaheb Ben Ayed” de littérature en hommage à celui dont elle porte le nom. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2023.

Le “Prix Abdelwaheb Ben Ayed” a comme principale vocation de promouvoir la culture par le biais du livre et de la lecture afin de promouvoir le livre tunisien, inciter à la lecture, notamment chez les jeunes tunisien-ne-s, et encourager les auteur-e-s, les éditeur-trice-s et les distributeur-e-s du livre.

Son objectif d’intérêt général cherche à soutenir la création littéraire, mais également, les éditeurs et les libraires.

Le prix récompense la meilleure œuvre dans les catégories suivantes :

– le roman ou le recueil de nouvelles en langue arabe (20 000 DT) ;

– le roman ou le recueil de nouvelles en langue française (20 000 DT) ;

– l’essai en langue arabe ou française (20 000 DT) ;

– le recueil de poésie en arabe ou en français (20 000 DT) ;

– le livre ou bande dessinée adressés à l’enfant et/ou l’adolescent (10 000 DT).

Les prix sont proclamés et les trophées sont remis aux lauréats lors d’une cérémonie organisée le deuxième samedi du mois de novembre de chaque année.