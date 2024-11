Les deux auteurs tunisiens Amira Ghenim et Saber Mansouri participeront à la deuxième édition du Festival des littératures contemporaines du Maghreb et du Moyen-Orient « Adab », qui se tiendra à l’initiative de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient (IReMMO), et ce, les 6 et 7 décembre 2024 à la Maison de la Poésie à Paris.

Dans le cadre de ce festival, une rencontre sera organisée avec Amira Ghenim, lauréate du Prix de la littérature arabe 2024, pour son roman « Le désastre dans la maison des notables » (Traduit de l’arabe par Souad Labbize et paru aux Editions Philippe Rey) décerné par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe (IMA). Lors de cette rencontre, l’écrivaine et universitaire tunisienne reviendra sur son ouvrage qui tout en mettant en scène des personnages envoûtants et inoubliables, couvre plus de cinquante ans d’histoire tunisienne, de la lutte pour l’indépendance jusqu’à la révolution de 2011 et de combats pour les femmes.

Par ailleurs, l’écrivain et romancier Saber Mansouri prendra part à une discussion intitulée « Paris : espoirs, opportunités et désillusions pour les auteurs arabes » pour présenter son roman « Paris est une dette » (Editions Elyzad, 2024), une œuvre littéraire qui explore l’exil et l’identité à travers le parcours de Nader, un jeune Tunisien qui découvre les défis de la vie d’immigré à Paris, tout en mettant en lumière les thèmes de la mémoire, de l’engagement et du patriotisme.

« Adab » est un festival littéraire dédié aux nouvelles écritures venues du Maghreb et du Moyen-Orient et à la nouvelle génération d’écrivain-e-s de la région, tout en rendant hommage aux grandes plumes des dernières décennies, avec au programme une série de rencontres avec les auteurs et de dialogue entre écrivains explorant des thèmes socio-politiques contemporains. Par ailleurs, le festival célèbre la pluralité des genres littéraires, mettant en lumière le roman et la bande dessinée, mais aussi l’essai et d’autres formes d’écriture académique.