Littérature, cinéma, musique et théâtre sont au centre de la manifestation culturelle et artistique ” la Semaine de la Langue Italienne” en Tunisie qui se tient dans sa la 23ème édition du 16 au 22 octobre 2023.

Placée sous le thème “l’italien et la durabilité”, la 23e Semaine de la Langue Italienne en Tunisie propose 26 activités dans la Capitale ainsi que dans d’autres régions du pays dont Gabès, Hammamet, Moknine, Sfax, Nabeul et Korba.

Cet évènement annuel a démarré, lundi, à la résidence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, indique un communiqué de l’Institut Culturel italien de Tunis (IIC) qui présente les grandes lignes de la programmation de la Semaine organisée par l’ICC et l’Ambassade d’Italie en Tunisie, en collaboration avec l’Ambassade de Suisse en Tunisie et plusieurs Universités tunisiennes.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une exposition qui célèbre l’œuvre du grand écrivain italien Italo Calvino (1923-1985) ainsi qu’un concert de musique classique.

Six illustrateurs tunisiens interprètent Italo Calvino dans cette une exposition qui s’intitule ” Calvino : Au-delà du visible ” et dont le vernissage est prévu, mardi soir, à la Librairie Mille Feuilles (La Marsa). Elle se tient à l’occasion de la célébration du centenaire de la naissance de Calvino qui est l’un des écrivains italiens les plus lus et dont les livres sont parmi les plus appréciés auprès du lectorat arabe.

“La manifestation joue un rôle fondamental dans la promotion de la langue et de la culture italienne en Tunisie qui est adorée et très étudiée dans ce pays, avec lequel nous partageons de profondes racines historiques et culturelles communes. “, a déclaré l’Ambassadeur Fabrizio Saggio.

La Semaine de la Langue Italienne se tient en cette année marquée par le retour de l’Italie à la Foire Internationale du Livre de Tunis, en tant qu’invité d’honneur, après une absence de plusieurs années.

L’écrivain Tullio Avoledo est l’invité de l’Université La Manouba et de L’Institut Supérieur des Langues de Tunis (ISLT) pour parler du rôle de la littérature dans le projet des sociétés futures. L’Ecole italienne (Hodierna Istituto Scolastico Italiano G B Hodierna de Tunis) accueille également une série d’activités et d’ateliers dédiés aux mots “oubliés” avec Calogero Tornese et Luca Agostino, et un spectacle théâtral durable.

Luca Agostino, spécialiste des relations entre langage et sciences exactes, présentera aussi une conférence autour du lien entre la langue italienne et les mathématiques qui aura lieu à l’IIC et à l’Université de Tunis El Manar.

L’Université de Sfax accueillera une conférence de Daniele Baglioni (professeur à l’université Cà Foscari) sur le thème de la diversité linguistique. A l’Université de Gabès, il y aura la projection d’un film documentaire ” Cùntami ” de Giovanna Taviani (110′, 2021) sur l’art du récit oral.

Le sicilien Giuseppe Bonaviri fera l’objet d’une conférence organisée à Moknine par l’ISLA et d’une matinée d’études programmée à l’IIC intitulée ” La Méditerranée de Bonaviri, un juste milieu entre magie et dynamique culturelle durable “.

La musique italienne est au menu d’un concert organisé par COMITES-Tunisie, le mercredi 20, à Hammamet.

Les Journées du Cinéma Italien de Sfax proposent des projections de films italiens comme ” Cùntami “, un road movie sur la Sicile de Giovanna Taviani (70′, 2021), ” Lagunaria ” une docufiction de Giovanni Pellegrini, (85′, 2022) dédié à la beauté fragile de la lagune de Venise. ” Un monde en danger ” du Suisse Markus Imhoof est un documentaire de 91′ 2012) autour des enjeux environnementaux de notre planète.

La Semaine sera clôturée par une représentation théâtrale, prévue les 21 et 22 octobre au Rio, ” El Gabal ” de Simone Mannino qui est inspirée de ” Eliogabalo “, opéra de Francesco Cavalli (1602-1676), qui retrace les derniers moments de l’empereur romain Héliogabale (204-222).