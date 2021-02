Un webinaire d’information sur le projet d’appui institutionnel à la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique en Tunisie s’est tenu ce jeudi 4 février 2021 à Tunis.

Hasna BEN SLIMANE , ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique, a prononcé une allocution à l’occasion du lancement du Webinaire.

Côté européen, Amélie de MONTCHALIN, Ministre française de la Transformation et de la Fonction publiques et Petra DE SUTTER, vice-Première ministre et ministre belge chargée de la fonction publique et des entreprises publiques, sont intervenues.

Ce jumelage, financé par l’Union européenne (UE) sur une durée de 3 ans (2019-2021), par un don de 1,5 M€, appuie les autorités tunisiennes, représentées par le Comité général de la fonction publique (CGFP), pour mettre en œuvre la stratégie de modernisation de la fonction publique, plus particulièrement en matière de gestion des ressources humaines.

Il associe, dans un consortium, la France (la Direction Générale de l’Administration et de la fonction publique – DGAFP – et l’École nationale d’administration – ENA) et la Belgique (le Service public fédéral Stratégie et Appui – SPF BOSA) au bénéfice de l’administration tunisienne.

En pratique, le projet se déploie autour de quatre grands axes :

Le renforcement des capacités institutionnelles des services en charge de la gestion des ressources humaines (GRH), pour un meilleur pilotage de la réforme ; Faciliter la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), pour tirer le meilleur parti des agents et davantage inscrire leur parcours professionnel dans une perspective de progression ; Accroître la mobilité des fonctionnaires, pour une fonction publique plus proche des citoyens et qui connaisse davantage les réalités du terrain ; Mieux gérer la masse salariale et développer un système d’information décisionnel des ressources humaines (RH) dans la fonction publique, pour optimiser les moyens humains dont dispose l’Etat.

Environ 70 experts français et belges, pour près de 600 jours d’expertises, accompagnent leurs collègues tunisiens via des programmes de formation, des séminaires et des ateliers de travail. Les partenaires français et belges recevront également leurs homologues tunisiens au sein de leurs administrations et dans d’autres institutions de la fonction publique, dans le cadre de missions d’étude.

Le jumelage est un des instruments de la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne. Il est financé via le Programme d’Appui à l’Accord d’Association et à la Transition et suivi par une Unité de Gestion dédiée (UGP3A).

Il s’agit d’un outil de coopération et d’échanges d’expériences entre une administration publique d’un pays partenaire et des institutions équivalentes dans des États membres de l’UE. Le jumelage vise à apporter un appui à la mise en œuvre de réformes et à renforcer les capacités administratives dans un pays bénéficiaire, à la demande de celui-ci.

Depuis 2004, 58 jumelages institutionnels ont été mis en œuvre en partenariat avec les Etats-membres de l’Union européenne en Tunisie.

Pour plus de détails, la vidéo complète du Webinaire est sur le site Facebook de la délégation de l’UE : https://www.facebook.com/EUTunisie/