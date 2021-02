La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) vient d’obtenir le feu vert des autorités pour la construction, la pose et l’exploitation du gazoduc “Tunis-Mabtouh-Bizerte”, sur 160 kilomètres et dont la capacité maximale atteint 150 mille mètres cubes (m3)/heure.

Le ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines a fixé les caractéristiques techniques du gazoduc et les zones de son passage (Ben Arous, Manouba et Bizerte), en vertu d’un décret gouvernemental publié, au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), publié, le 29 janvier 2021.

Ce gazoduc est composé de trois principales canalisations en acier. La première est d’un diamètre de 24 pouces et d’une longueur de 70 kilomètres, reliant le poste de départ de ” Fouchana ” au poste d’arrivée de ” Mabtouh “.

La deuxième canalisation d’un diamètre de 12 pouces et d’une longueur de 40 kilomètres, reliant le point de raccordement au niveau du poste d’arrivée de ” Mabtouh ” au poste d’arrivée de ” Zarzouna “.

La troisième canalisation est d’un diamètre de 20 pouces et d’une longueur de 50 kilomètres, reliant le point de raccordement au niveau du poste d’arrivée de ” Mabtouh ” au poste d’arrivée de ” Kharouba “.

Ce gazoduc est composé aussi de canalisations de diamètres de 8 et 4 pouces destinées à l’alimentation des communes avoisinantes, de 15 postes de sectionnement et des équipements de sécurité, de prévention des dangers d’explosion, d’incendie et de fuite de gaz et des bornes de repérage indiquant l’emplacement de la canalisation.