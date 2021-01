Deux conventions de partenariat ont été signées, vendredi, entre l’Office National des Postes d’une part et Tunsiair et la CTN d’autre part dans l’objectif de favoriser la numérisation des ventes et de développer les paiements électroniques pour les deux transporteurs nationaux.

Ces deux conventions permettront, selon la page facebook du ministère de transport et de la logistique, aux deux compagnies à savoir Tunisair ( Transport des personnes et fret aérien) et la CTN ( à travers le système de billetterie scandinave Hogia), d’adhérer à la plateforme de paiement en ligne de la Poste tunisienne, appelée MPGS (Mastercard Payement Gateway System), pour les opérations de réservations, de modification des réservations et de paiement des billets par les cartes de paiement électronique nationales et internationales via les sites respectifs des deux compagnies et sur tout le réseau de vente agréé.

Ces deux conventions permettront, par ailleurs, d’assurer la gestion des comptes en devises relevant de la CTN et de Tunisair afin d’assurer les transferts des revenus des ventes des billets à l’étranger à travers la plateforme ” MPGS “, ce qui renforcera les stocks en devises à l’échelle nationale, d’après la même source.

La plate-forme de paiement en ligne de la Poste Tunisienne ” MasterCard Payment Gateway Services (MPGS) est la première et l’unique plateforme de paiement en ligne en Tunisie, qui offre des moyens de paiement nationaux et internationaux; conformément aux standards et aux normes de sécurité internationaux et aux exigences des compagnies opérant dans les domaines maritime et aérien. A cette occasion, le ministre du Transport et de la Logistique Moez Chakchouk a déclaré que ” la signature de ces deux conventions ouvrira la porte aux autres entreprises nationales et régionales du transport pour adhérer à cette démarche favorisant ainsi un partenariat public-public très porteur “.

De son côté, le ministre des Technologies de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem, a affirmé la disposition de son département à mettre toutes ses capacités logistiques et techniques pour soutenir le secteur du transport et de la logistique, notamment, le transport maritime et aérien étant donné leur fort impact sur la compétitivité nationale.